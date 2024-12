Con il Comunicato ufficiale numero 4 la Lega Nazionale Dilettani ha introdotto un’importante novità in materia di assistenza medica durate gi incontri organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025. In particolare, per i campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili. Le Società ospitanti quindi hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’articolo 53 delle N.O.I.F.

