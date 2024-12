In occasione del campionato italiano di nuoto artistico Master, che si è svolto al Centro Italia Nuoto di Avezzano (AQ) dal 1 al 3 marzo scorso, la sincronette Ambra Ciardiello ha lasciato il segno conquistando tre medaglie nella sua categoria (20-24): un oro nel solo tecnico, un argento nel solo libero e un altro argento nel duo libero.

L’atleta civitavecchiese, ex SNC, è tornata a gareggiare con la società All Round di Roma dopo essersi ritirata dall’attività agonistica due anni fa per completare gli studi universitari e dedicarsi all’insegnamento del nuoto artistico.

