È finita nel peggiore dei modi la stagione del Real Fabrica con la retrocessione sul campo dalla Serie A2 alla B, quarta categoria nazionale. Dopo l’1-3 casalingo dello scorso 27 aprile è arrivata un’altra batosta contro l’Aosta che nel retour match di sabato scorso ha ribadito la sua superiorità battendo i viterbesi sul campo amico per 8-2 in una gara in cui non c’è stata storia con il Real che ha tenuto testa ai rivali soltanto nella fase iniziale del primo tempo (momentaneo 2-2 con doppietta di Martinozzi) per poi crollare nel resto del confronto con la prima frazione che ha visto l’Aosta chiudere sul 6-2 e mettere in totale discesa match e obiettivo salvezza. Real che quindi dopo un solo anno saluta la Serie A2 e a caldo lo ha fatto con queste parole sul suo profilo Face book: “Oggi è il giorno più brutto in questi 12 anni di vita di questa società. Ci mettiamo la faccia come sempre in primis la società per poi passare dalla squadra allo staff tecnico. Questo fallimento sportivo di oggi lo trasformeremo in successo del futuro. Ci scusiamo con tutte le persone che ci vogliono bene e che amano questa realtà nata per passione e costruita da gente che oggi è caduta ma già da domani lavorerà per rialzarsi. Noi ci siamo oggi e ci saremo anche domani. P.S. per quei pochi che stanno godendo ricordatevi chi siete da dove venite e chi avete vicino».

Il nuovo direttore sportivo Andrea Candeloro

Voglia di rivalsa quindi e Real che neanche due giorni dopo la disfatta in terra valdostana ha rilanciato alla grande presentando il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione individuato nella figura di Andrea Candeloro, ottimo curriculum e in passato anche ds dell’Active Network e ha annunciato la voglia di presentare domanda di ripescaggio per ripartecipare alla Serie A2 e qui sarà interessante vedere se ci saranno posti disponibili visto che anche la scorsa estate il Real è stato ripescato dopo aver perso i playoff per la promozione dalla Serie B. Raggiante il nuovo ds Candeloro presentato in conferenza stampa dal riconfermato tecnico Luca Lucchetti che è anche socio fondatore del club: “Fabrica è una piazza che può fare molto bene e ci attende un’estate di grande lavoro per far si che nella prossima stagione questa squadra possa fare molto bene a prescindere dal campionato che andrà a disputare”.

