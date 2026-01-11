Poteva arrivare la seconda vittoria di fila e invece il Ladispoli deve fare i conti con la voglia di rimonta del Grifone Calcio che riesce ad acciuffare il pari. Finisce 1-1 ed è un risultato che non va proprio benissimo agli undici di Mastrodonato con il terzo posto che si allontana ed è ora a -7 in virtù del successo del Cerveteri con il Tolfa. E domenica, all’Angelo Sale, attesissimo derby con i rivali storici etruschi. Non c’è Tamburrini squalificato. In infermeria Felici e Barilaro, mentre Pelizzi ancora fuori dalla lista dei convocati. Academy in campo con Somma a difendere i pali, al centro della difesa agiscono Cruciani (il capitano) e Urbani, Gafuri a destra si riprende la maglia da titolare con De Marco a sinistra. In mezzo al campo il play è D’Angeli, Guerra e Parravano mezzale, Fortuna e Tasselli esterni a supporto dell’unica punta Modesti. L’avvio è più che promettente. Al 6’ angolo per il Ladispoli, dopo una respinta la palla finisce a Tasselli che crossa e De Marco di testa vola in cielo e batte Salzano. Primo tempo equilibrato, senza occasioni. Al 44’ però Modesti arriva su uno spiovente di D’Angeli e di piede impegna Salzano che si ritrova il pallone tra le mani. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa i romani cambiano atteggiamento. All’11’ Matteo Trincia, ex Villalba, non riesce a inquadrare la porta. Al 26’ Mattei imbecca Nardella che di testa indirizza la sfera sotto l’incrocio ma Somma c’è e fa buona guardia. Il portiere ospite nulla può un minuto dopo sulla bordata micidiale dello stesso Nardella. L’Academy reagisce. Al 38’ Cruciani di testa si rende pericoloso al termine dell’ennesimo corner. Al 43’ forse la chance più nitida per Modesti che si ritrova il pallone tra i piedi dopo un contrasto vinto dal nuovo entrato Cecchinelli ma spreca da ottima posizione. Il Grifone reclama alla fine per un penalty non concesso dal signor Filipponi di Tivoli e poi arriva il triplice fischio finale.

GRIFONE CALCIO: Salzano, Mattei, Bruno, De Nigris (30’ st Sesta), Pellegrini, Davi, Borrazzo (30’ st Lombardo), Nardella, Trincia M., Trincia S., Locci. A disp. Cipriani, Papandrea, Ercolani, Appoloni, Scanzani, Penna, Mirra. All. Campagna

LADISPOLI: Somma, Gafuri, De Marco, Parravano (41’ st Sabbatini), Urbani, Cruciani, Guerra, D’Angeli, Modesti, Fortuna (35’ st Rodio), Tasselli (29’ st Cecchinelli). A disp. Manetti, Villani, Da Soller, Barros, Botteghelli. All. Mastrodonato

ARBITRO: Filipponi di Tivoli

RETI: 6’ pt De Marco (L), 27’ st Nardella (G)

NOTE: Ammoniti: Trincia M., Mattei, Locci e Davi (G); De Marco, Tasselli, Guerra, Gafuri e Cecchinelli (L)

