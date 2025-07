Ancora un’esultanza per Viola Ricci. L’ondina della Coser Aniene ottiene l’accesso alla finale dei 200 dorso agli Europei Juniores di Samorin, in Slovacchia. La civitavecchiese ha superato, sul filo di lana, anche la semifinale.

Non era certamente un discorso facile per la ragazza allenata da Fabio De Santis, visto che tutto si è giocato sul filo dei dettagli. Infatti Ricci ha prevalso solo con sei centesimi di vantaggio nei confronti della britannica Liptrot, con l’ottavo ed ultimo tempo. Ma questo non è certo un discorso che interessa al mondo Coser Aniene, perché un’altra prova favolosa di Ricci le ha permesso di andare oltre gli obiettivi prefissati.

Domani alle 19.05 ci sarà la finale, dove Ricci scenderà in vasca senza grilli per la testa, con tutta la voglia di dare il massimo e continuare a stupire.

@RIPRODUZIONE RISERVATA