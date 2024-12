La Stella Azzurra Viterbo conferma anche i suoi under per la prossima stagione. Una scommessa risultata già vincente che riporta due dei migliori prospetti biancostellati provenienti dalla propria cantera ed entrambi classe 2006, nel massimo campionato disputato dal team viterbese. Simone Bertini, playmaker ed ottimo realizzatore, tante partite di qualità nella annata conclusa, vestirà la canotta con il numero 17. Filippo Taurchini, guardia che ha in rapidità di gioco, atleticità e difesa le sue caratteristiche più interessanti, indosserà ancora la maglia numero 20. Per entrambi un percorso appassionante a dimostrazione della crescita qualitativa del settore giovanile della società della Tuscia. A Simone e Filippo i meritati complimenti di tutta la Stella Azzurra Viterbo per quest’altro importante traguardo raggiunto.

