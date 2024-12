CIVITA CASTELLANA - La Jfc Civita Castellana vince in casa del Città di Fiano con un largo tre a uno. Gara dominata nella prima frazione: è un monologo civitonico dopo l'1-0, gli ospiti sprecano almeno due occasioni con Giovannetti e Sciommeri e non chiudono la partita. I padroni di casa nell'unica occasione trovano un goal da fuori area abbastanza fortunoso e siglano il pareggio. Secondo tempo sotto una pioggia battente con la JFC che trova subito il vantaggio con Michelini per poi chiudere la pratica con la doppietta di Sciommeri lesto sul filo del fuorigioco, con un pallonetto, a trafiggere il portiere. Continua la scia positiva in trasferta.

IL TABELLINO:

CITTA' DI FIANO: Baldoni, Monte (21' st Gironi), Scafidi (30' st Alessandrini), Barbetti, Corradini, Montagno, Ottentoti, Corradini, Serio, Picotti, Piergiovanni. A disp.: Castrogiovanni, Costantini, Pacolini, Capuano, Rizzetto, Catkin, Pagliuca. Allenatore: Gianfelice.

JFC CIVITA CASTELLANA: Coretti, Molon, Anzellini, Santucci, Rizzo, Ippoliti, Giuliani (43' st Molinari), M. Giovannetti (40' st R. Giovannetti), Sciommeri (37' st Tribolati), Salvatori (8' st Ulisse), Michelini (30' st Carpenti). A disp.: Nilo, Tufo, Rossi, Bravini. Allenatore: Ronconi.

Ammoniti: Ottentoti (CDF); Molon e Salvatori (JFC).

Marcatori: 4' pt e 34' st Sciommeri (JFC), 26' pt Barbetti (CDF), 4' st Michelini (JFC).

