Il campionato di Promozione entra subito nel vivo e la terza giornata regala uno dei confronti più attesi della stagione: il derby in collina tra Tolfa e Atletico Monterano. Questo pomeriggio, alle 15.30, lo stadio “Felice Scoponi” sarà teatro di una sfida che promette scintille, emozioni e grande intensità: in palio non ci sono solo tre punti preziosi per la classifica, ma anche la supremazia territoriale e l’orgoglio di un’intera comunità.

Il Tolfa ha aperto la stagione 2025/2026 proprio allo Scoponi con una vittoria di misura per 1-0 sul Cerveteri, regalando al pubblico collinare la prima gioia stagionale. Domenica scorsa, però, i biancorossi hanno dovuto incassare una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca. La pronta reazione è arrivata mercoledì, con l’impresa in Coppa Italia Lazio sul campo del Parioli, che ha restituito entusiasmo e morale alla squadra di mister Michele Micheli. Oggi i tolfetani scendono in campo gasati dal successo in Coppa e rinforzati dal rientro di alcuni giocatori importanti.

Non mancano però le difficoltà: il tecnico dovrà ancora fare i conti con assenze di peso. Non saranno della partita Nuti – assente per il suo matrimonio, al quale vanno gli auguri del mister e di tutta la squadra – e il capitano Roccisano, Miguel Vittorini e Di Cicco. In compenso rientrano Manuel, che potrà sostituire proprio Vittorini, e Pasquini, recuperato rispetto al match di Coppa.

Se il Tolfa cerca conferme e continuità, l’Atletico Monterano vuole finalmente rompere il ghiaccio: dopo aver steccato la prima di campionato, i gialloblù hanno strappato un pareggio domenica scorsa e oggi arrivano al derby con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale. Una motivazione che aggiunge ulteriore adrenalina a un match che già di per sé ha il sapore delle grandi occasioni.

Il derby ha un valore particolare anche per Micheli, originario proprio di Canale Monterano: «Per me è una partita speciale, quasi un derby personale. Conosco tanti dei ragazzi del Monterano, molti li ho anche cresciuti calcisticamente. C’è grande stima e rispetto reciproco, ma domenica penserò solo al Tolfa. Loro sono una neopromossa organizzata, con un bravissimo allenatore e una rosa esperta per la categoria. Noi dovremo dare tutto per conquistare il risultato».

A rendere ancora più accesa l’atmosfera ci sono anche gli “ex” di turno: nel Tolfa milita Manuel Vittorini, originario proprio di Canale Monterano e già protagonista in biancorosso nella stagione 2016-17 (7 gol segnati); dall’altra parte, l’Atletico Monterano ha potuto contare in passato su un ex tolfetano come Fabio Martorelli. Storie intrecciate che alimentano la rivalità sportiva e aggiungono motivazioni in più a una partita che si annuncia vibrante.

Nonostante i rapporti di amicizia e rispetto che legano da sempre le due società e i rispettivi dirigenti, domenica pomeriggio il campo sarà l’unico giudice: entrambe le squadre vogliono vincere per dimostrare la propria forza e scrivere una pagina importante della stagione. La cornice di pubblico del “Felice Scoponi” si preannuncia calda e passionale, pronta a spingere i propri beniamini verso una vittoria che, al di là dei punti, vale orgoglio e supremazia territoriale. A dirigere la gara sarà l'arbitro: Alessandro Faccio (Roma 2) coadiuvato da Mattia Manciagli (Ostia Lido) e Andrea Gentile (Ostia Lido). Fischio d'inizio ore 15.30.

@RIPRODUZIONE RISERVATA