Interessante fine settimana per le due formazioni del capoluogo che con i suoi giovanissimi atleti hanno preso parte ai campionati regionali individuali indoor della categoria Cadetti/e nell'impianto coperto del Guidobaldi a Rieti e nel parco di Tor Tre Teste a Roma alla 3^ ed ultima prova del Challenge regionale di Cross Corto sui 3km. A Rieti si è distinto Angelo Carofano che supera brillantemente le qualificazioni dei 60Hs con il tempo di 9”20 e vince la finale dei secondi col nuovo record personale di 9”15, Matilde Casini è 6^ nel salto in lungo con 4,74 metri e va molto vicina al suo record personale nella affollata gara dei 60 metri con ben 150 iscritte, correndo in 8”29, 1^ delle escluse dalla finale. Bene anche Andrea Forte nel peso e nell'alto, Julie Morini nel lungo e Michele Benedetti nei 60 metri e nei 60Hs.

Nel Cross romano di Tor Tre Teste brilla ancora Enrico Bossi che nella gara aperta a tutte le categorie assolute con ben 85 partecipanti ottiene il 22° posto aggiudicandosi il 1° posto negli Allievi nella classifica finale del Challenge. Discreti risultato sono stati ottenuti anche da Nouman Ali nella gara maschile e da Michela Castagna nella prova femminile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA