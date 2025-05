Arianna Caprolu è d’argento ai campionati Regionali Uisp di Anzio. È così che l’Althea Academy torna a portare un titolo in città, stavolta su scala laziale, con la performance precisa e ben interpretata della pattinatrice. La vice campionessa provinciale Mariavittoria Montaruli si classifica al nono posto nella sua categoria composta da 26 atlete. A luglio le ragazze prenderanno parte ai Campionati Nazionali di Massa Carrara, impegnandosi ancora una volta a portare in alto il nome della città in Italia. Tanta la soddisfazione per la società locale con l’allenatrice Francesca Maura, che sta diventando un nome sempre più conosciuto negli ambiti regionali e non solo, con la speranza di ripetere, quanto prima, risultati del genere.

