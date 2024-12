Fine settimana di grosse soddisfazioni per l'Althea Academy, impegnata al trofeo StarRoller di Montefiascone. Gli atleti e le atlete in gara, impegnati in quello che è stato il primo evento sportivo dell’anno, si sono dimostrati ancora una volta pronti a mettersi in gioco: grinta ed eleganza li ha contraddistinti sui loro pattini a rotelle. I risultati hanno visto sul podio: Pischedda Giulia, Obinu Zoe, Lancioni Giulia, Montaruli Maria Vittoria, Caprolu Arianna, Mercuri Lucrezia, Conti Veronica, Melucci Sofia, Galatanu Matteo Andrei e piazzamenti per Cesaretti Aurora, Fiorini Rebecca e Leonardi Valeria. La Società, orgogliosa dei suoi ragazzi, attende il Trofeo Primavera Fiumicino il 16 e 17 Marzo, con la voglia di farsi trovare pronti per la prossima sfida.

©RIPRODUZIONE RISERVATA