Prima o poi doveva accadere e la prima caduta esterna stagionale dell'Allumiere è alquanto fragorosa.

Il team collinare allenato da Riccardo Sperduti ha subìto la sconfitta per 5 a 1 in casa di un Nepi che ha sfruttato al meglio tutte le occasioni prodotte, al contrario della truppa biancoceleste che sullo 0 a 0 ha dilapidato due occasioni clamorose a tu per tu con il portiere di casa, ha recrimina per la mancata espulsione per l'atterramento di Fugalli lanciato a rete da parte dello stesso estremo difensore, salvo poi inchinarsi al primo affondo al goal di Veneselli.

A pareggiare ci ha pensato poi Lanari, più lesto di tutti a spingere la palla in rete dopo il miracolo di Micci su una punizione di Remondini. Le due squadre sono andate al riposo sul monentaneo risultato di 1 a 1. Al rientro, dei collinari nemmeno l'ombra.

Un minuto e su rigore Aloisi porta avanti il Nepi che prendo il largo ancora con Veneselli ed arrotonda il risultato con le reti nel finale di Minasi e Patrizi. Passivo forse troppo pesante, ma vittoria meritata della squadra di casa e che deve far riflettere la truppa biancoceleste sugli errori da evitare per il proseguio del campionato.

Arbitraggio altamente insufficiente con errori grossolani a discapito di entrambe le squadre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA