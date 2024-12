Esordio casalingo agrodolce per i ragazzi di mister Sperduti nella sfida contro gli ospiti del Bagnaia nella seconda giornata del campionato di Prima categoria

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni (nutrita anche la schiera di supporters viterbesi) e sullo splendido ed assolato manto verde della Cavaccia, l'Allumiere è partita male e, quando la lancetta non aveva ancora superato i 5 minuti di gioco, gli ospiti sono passati in vantaggio con una rete segnata da calcio di punizione trasformato magistralmente dall'attaccante viterbeese. La reazione dei padroni di casa è stata immediata e il bomber Fugalli, prima, non ha inquadrato la porta da posizione seppur defilata, poi, ha chiamato il portiere ad un prodigioso intervento direttamente sul calcio piazzato. La rete del pareggio per gli allumieraschi è arrivata solo dopo la mezz'ora con il centrale La Morgia, che è stato abile ad incunearsi in area ed a trasformare un pallone vagante in mischia. La ripresa è stata ancora di marca biancoceleste, ma la supremazia si è rivelata sterile e non ha prodotto i frutti sperati. Ancora Fugalli ci ha provato dalla distanza, mentre non sono stati sfruttati a dovere due invitanti suggerimenti di Smacchia. Gli ospiti si sono difesi con ordine e, pur in inferiorità numerica, non soffrono più di tanto ed anzi sfiorano il colpaccio in un paio di veloci ripartenze. Da segnalare, prima della gara, gli auguri formulati dal presidente Diego De Paolis al grande portiere di serie A, Franco Superchi per i suoi primi 80 anni e l'omaggio floreale alla signora Iride per omaggiare la memoria del dirigente Luigi Befani. La cerimonia si è svolta poco prima del triplice fischio finale; la società biancoceleste ha reso omaggio a due grandi uomini: l primo, che ha da poco compiuto 80 anni, e che ha scritto la storia del calcio professionistico Franco Superchi. E l'altro, Luigi Befani, che avrebbe compiuto 78 anni pochi giorni fa e che ha scritto per circa 20 anni la storia dirigenziale dell'Allumiere.

«Sono due grandi esempi nella vita, nella quotidianità - spiega il presidente De Paolis - accomunati da una grande passione per lo sport».

