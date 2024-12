Sarà un fine settimana di grossa attenzione per il mondo del calcio a 5 locale. Il motivo è soprattutto la presenza del derby del campionato di serie C1. Alle 15 fischio d’inizio al campo dell’Uliveto di Civitavecchia per il match tra Santa Severa e Futsal Academy. Gara ricca di interesse, nonostante la situazione deficitaria del gruppo neroverde, che si trova ultimo in classifica con zero punti. E in settimana è giunto un altro stop per i santamarinellesi, caduti per 7-0 sul campo della Vigor Perconti. E sempre nei giorni scorsi sono arrivati due importanti rinforzi per il team, con l’arrivo del portiere Lorenzo Appetecchi e dell’esterno mancino Manuel Felicini. Sembra anche che ci potrebbe essere un altro importante inserimento per dare la caccia ad una salvezza che sembra lontanissima, con il -9 dalla zona playout. Difficile, ma non impossibile. Ci arriva sicuramente meglio la Futsal Academy, che in settimana ha sconfitto per 2-1 il Santos, sempre nel turno infrasettimanale, con una gemma di Proietti ed un’autorete propiziata da un tiro di Lopez. Una vittoria che lascia comunque qualche nube sui nerazzurri, che avrebbero potuto chiudere la pratica prima, senza dover soffrire nel finale, se non avessero gettato alle ortiche tantissime occasioni per segnare. Ovviamente parte favoritissima la Futsal, che ha dalla sua la volontà di puntare ad un campionato d’alta classifica e di centrare, quantomeno, l’accesso ai playoff per tentare l’assalto alla serie B. Incrocio particolare per mister Vincenzo Di Gabriele, che giocherà contro la società che lo ha visto protagonista per numerosi anni, anche nei derby vinti lo scorso campionato. Sta facendo notizia la situazione di Simone Mondelli, che, per divergenze con la società, avrebbe deciso di lasciare la squadra e di non presentarsi più agli allenamenti, anche se ancora non c’è niente di definito. Scendendo in serie C2, importante match casalingo per l’Atletico Civitavecchia, che ospiterà alle 15 la Virtus Monterosi a San Liborio, in una rivincita dello scontro di dieci giorni fa in Coppa Lazio, aggiudicato per 3-0 dalla squadra diretta da Simone Tangini. Dopo il rinvio della partita contro il Città Futura, che sarà recuperata martedì sempre a via Cerruti, i gialloblu sono scivolati in classifica, in quanto tutte le dirette concorrenti hanno vinto. E non sarà facile vincere contro il Monterosi, che in Coppa non aveva le sue migliori pedine, decidendo di schierare una formazione sperimentale. Trasferta, invece, per il Quartiere Campo Oro, che, sempre alle 15, sarà a Roma per affrontare l’Eventi Futsal. C’è necessità di fare punti anche in trasferta per il quintetto di Umberto Di Maio, che non naviga ancora in buone acque, nonostante l’affermazione netta in settimana per 6-1 contro il Ronciglione ultimo della classe. Doppiette per Saraceno e Sarracco, in gol anche Bellumori e Nistor, in un confronto che ha avuto davvero poca storia e dove il tecnico Umberto Di Maio ha fatto girare tutta la rosa.

