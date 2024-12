Dopo lo stop per le festività pasquali ricominciano le partite del campionato Promozione. Per quanto riguarda il girone A il calendario di questa 29esima giornata prevede una partita davvero importante: alle 16 sul rettangolo dello Scoponi a Tolfa, i padroni di casa sfideranno i cugini del Santa Marinella. Su questo derby saranno accesi tutti i riflettori: giocheranno una contro l'altra due fortissime squadre che sono alla ricerca entrambe di punti: il Tolfa vuole infatti restare lassù al secondo posto, a inseguire il sogno, mentre il Santa Marinella sale a Tolfa con tanta voglia di riscattarsi dalla sconfitta dell'andata e, in caso di vittoria, può rimettersi in corsa per la vittoria del campionato.

Tra le file del Tolfa ci sono gli ex del Santa Marinella Peluso e lo stesso tecnico biancorosso Roberto Macaluso; con la maglia del Santa Marinella c'è invece l'ex Tolfa Gaudenzi. Si prevede una grande cornice di pubblico, perché entrambe le società hanno molti sostenitori.

QUI TOLFA

In casa Tolfa tutti i giocatori sono rientrati e mister Macaluso potrà schierare in campo l'undici che preferisce. In collina il clima è sereno e tutti guardano verso un obiettivo comune e anche oggi scenderanno in campo senza patemi. Sicuramente in tribuna i biancorossi avranno tantissimi sostenitori e in una sfida così importante il pubblico sarà veramente incisivo.

«Oggi ci aspetta una partita molto importante contro una squadra molto forte che all'inizio del campionato da tutti era accreditata come tra le protagoniste e come addirittura la vincente del nostro girone, ha giocatori di di categorie superiori. La società rossoblu poi ha rinforzato e sistemato ulteriormente la squadra col mercato dicembre, quindi affrontare il Santa Marinella è sempre è sempre una partita difficile. Noi veniamo da tre risultati pieni consecutivi e vogliamo continuare questa striscia pisitiva per alimentare le speranze che ci sono ancora di arrivare primi in classifica. Certo non dipende solo da noi, ma noi cercheremo di fare il nostro dovere provando a vincere la partita. Ripeto: siamo consapevoli che davanti abbiamo una squadra che è leggermente staccata, ma che comunque ha degli elementi che possono vincere le partite da soli quindi sarà sicuramente una partita molto difficile».

Sulla stessa linea il direttore sportivo Marcello Smacchia: «Arriva oggi pomeriggio a Tolfa una grande squadra: il Santa Marinella è un team formato da ottimi giocatori e allenata da un fortissimo tecnico. Noi siamo consapevoli della difficoltà di questa sfida: oggi è necessario vincere per continuare a tenere accesa la fiammella del sogno di vincere il campionato. Siamo certi che il Santa Marinella verrà su per fare la grande partita, anche perché non hanno nulla da perdere e cibdaranno filo da torcere. Noi, però, ce la giocheremo al massimo: abbiamo preparato bene questa sfida e cercheremo di fare di tutto per trattenere l'intera posta in palio. Da oggi fino alla fine del campionato per noi sono tutte finali, quindi dobbiamo restare concentrati ed essere consapevoli delle nostre forze: siamo una bella squadra e oggi per la prima volta dopo la pausa natalizia mister Macaluso ha a disposizione tutti i giocatori e abbiamo anche recuperato Pasquini. Da una parte ci sarà il Santa Marinella che vanta il miglior attacco e che ha fra le sue file il top player Tabarini con ben 29 reti e il loro reparto d'attacco è forte; noi invece possiamo contare su quella che è considerata la migliore difesa del campionato e abbiamo i giocatori più forti in questo reparto. Tabarini è un eccezionale attaccante che è un vero e proprio cecchino del gol: lo conosco bene perché è stato con me nel Civitavecchia e per le sue doti lo conoscono tutti, visto che è uno degli attaccanti più importanti della Promozione: sarà, quindi, necessario non perderlo mai di vista e tenerlo a bada dal primo minuto fino al finale. Confido nei ragazzi e sono certo che anche questa volta riusciremo a portare il cuore oltre l'ostacolo».

QUI SANTA MARINELLA

I tirrenici attendono da tempo questa partita. Il loro obiettivo è quello di riprendersi ciò che gli è stato tolto sul campo dai cugini collinari e cioè i tre punti in palio. All'andata infatti la partita fini 2 a 1 per gli ospiti, al termine di una sfida giocata ad armi pari ma che regalò la vittoria ai ragazzi di mister Macaluso a tempo quasi scaduto. Oggi pomeriggio, Tabarini e compagni, cercheranno di rendere pan per focaccia agli avversari, puntando ad uscire dallo Scoponi, con un risultato positivo. A parlare a nome di tutti è il giocatore più rappresentativo della squadra e cioè quel Giuseppe Tabarini che ancora oggi detiene la classifica dei marcatori del girone A del campionato di Promozione con 26 gol.

«Anche per noi è una partita molto sentita - spiega il bomber - perché il derby è sempre il derby. Purtroppo ci arriviamo non avendo in classifica una posizione che ci consente di giocarci un posto tra le prime tre. Per il Tolfa invece è diverso in quanto occupa il secondo posto a due punti dalla capolista Sorianese e quindi ha tutto da perdere. Chiaro che se non avessimo perso tutti quei punti nei confronti delle ultime in graduatoria ora la situazione sarebbe diversa e questa sfida assumerebbe un valore da dentro o fuori. Sono certo però che sarà ugualmente una partita tirata, perché nessuna delle due vorrà perdere. Noi abbiamo ancora la consapevolezza di poter fare qualcosa di buono per la classifica in quanto, sia il Tolfa che l'Urbetevere, sono distanti sei punti e ovviamente può succedere di tutto. Noi non abbiamo mai mollato l'idea di poter conquistare il miglior posto possibile in classifica e dobbiamo quindi rispettare l'impegno che ci siamo presi ad inizio campionato che è quello di arrivare il più in alto possibile. Purtroppo alcune circostanze negative ce lo hanno privato ma siamo obbligati a tener fede all'impegno fino all'ultima giornata anche perché, io, un traguardo voglio raggiungerlo ed è quello dei trenta gol stagionali. Spero di riuscirci».

