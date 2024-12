In collina è il giorno dell'atteso sentito derby fra i padroni di casa del Tolfa di mister Macaluso e gli ospiti del Cittá di Cerveteri allenati invece da mister Gabrielli. Il calendario della quinta giornata di andata del campionato Promozione del Lazio (girone A) propone questa sfida che negli anni è diventata sempre più sentita e ogni volta che queste due squadre si incontrano ne nascono sfide combattitissime.

Alle 15.30 il direttore di gara Luigi Di Ruccio di Viterbo (coadiuvato da Francesco Ferretti di Ciampino e Raffaello Formichetti di Roma1) darà il fischio d'inizio di questa gara che si preannuncia al cardiopalma. Le due contendenti viaggiano insieme a 5 punti in classifica, col Città di Cerveteri che ha già osservato il turno di riposo. Entrambe le formazioni scenderanno in campo animati da tanta voglia di vincere e di allungare la striscia positiva, in più il Tolfa vuole tornare a fare bottino pieno in casa davanti al pubblico amico. Da una parte i padroni di casa che nelle ultime partite hanno mostrato una crescita esponenziale e che, tra le mura amiche, raddoppiano la forza e dall'altra gli ospiti che scenderanno in campo con la voglia di sfatare il tabù Scoponi: l'ultima vittoria dei ceriti sul rettangolo dei biancorossi risale a gennaio del 2020. Per questa sfida si prevede il pubblico delle grandi occasioni: con i tantissimi sostenitori del Tolfa sulla tribuna dello Scoponi ci saranno anche molti tifosi del Città di Cerveteri: i ceriti hanno, infatti, annunciato "un'invasione di supporter" per sostenere i propri colori. Inutile dire che sarà una sfida adrenalinica e molto combattuta fra due squadre forti e molto simili: i critici sono ancora imbattuti, mentre il Tolfa è reduce da due pareggi, una sconfitta e una vittoria. Nelle prime partite disputate entrambe le squadre hanno mostrato bel gioco, con i ceriti che per alcuni tratti sono sembrati più coesi e rodati, ma i collinari sono in forte crescita.

QUI TOLFA Dopo la bella e meritata vittoria ottenuta domenica scorsa in trasferta il Tolfa torna in campo oggi più coesa e più consapevole delle proprie forze. Durante la settimana mister Macaluso e gli altri tecnici hanno preparato bene la sfida sotto tutti i punti di vista. Mister Macaluso potrà contare sulla rosa quasi al completo: unico indisponibile Maglaoire (infortunato). «Sarà una partita molto difficile contro una squadra ostica che si chiude molto e gioca benissimo in contropiede - spiega il ds del Tolfa, Marcello Smacchia - i ceriti fanno del dinamismo e dell'Unione del gruppo la lori forza. Per quanto riguarda noi la nostra squadra è in salute e i ragazzi stanno bene fisicamente e atleticamente. Speriamo di riuscire a fare risultato pieno. Veniamo dalla bellissima prestazione di domenica scorsa contro il Capranica è ho visto il gruppo più rodato e unito e i presupposti per far bene oggi ci sono tutti. Nelle prime tre partite abbiamo sprecato un po' troppe occasioni, ma mister Macaluso e gli altri tecnici hanno lavorato molto e hanno cambiato modulo in avanti con Pangi esterno della linea con Fagioli, Martinelli e Vittorini e con Pasquini trequartista. I tecnici stanno lavorando molto a preparare i ragazzi sotto l'aspetto tecnico-tattico e i ragazzi hanno risposto molto bene. Si intravedono molti miglioramenti e siamo sulla strada giusta per raddrizzare il tiro e sprecare meno finalizzando di più. Anche nella scorsa stagione abbiamo atteso 4/5 partite per trovare la quadra». Mister Macaluso ha sottolineato invece: «Il Cerveteri è una squadra difficile da affrontare perché finora hanno fatto tre buone partite, sono una squadra che ha subìto pochi gol e con una partita in meno ha già 5 punti. Noi veniamo dalla bella vittoria ottenuta a Capranica e questa settimana ci siamo allenati bene e cercheremo di dare continuità al risultato». Il Tolfa per questa sfida ha chiesto alla Federazione la possibilità di fare un minuto di silenzio per ricordare e onorare l'amico Vittorio Ferlicca scomparso prematuramente mercoledì pomeriggio.

QUI CERVETERI «Sappiamo che loro sono una bella squadra, da anni riescono a costruire delle squadre di spessore - ha detto Gabrielli - . Noi andiamo a Tolfa con la consapevolezza di incontrare una squadra solida, che in casa regala poco. In questa settimana di stop, ho avuto modo di recuperare qualche infortunato, concentrandomi a una gara importante per noi. Cercheremo di fare del nostro meglio, sono fiducioso».

