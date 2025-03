Torna questo fine settimana il campionato di serie C per le squadre della compagine pallavolistica Asd Pallavolo Civitavecchia. Nel torneo femminile la diciottesima giornata offre l’opportunità alla 3epc Asp Civitavecchia di allungare in classifica; alle 18.30 le rossoblu affronteranno in casa il Rabbit Duemila12, ultimo in classifica nel girone A con soli 6 punti. Al Palazzetto Insolera-Tamagnini le ragazze di Guidozzi dovranno fare punteggio pieno per proseguire la corsa al sesto posto in un campionato che, fino ad oggi, può lasciare più che soddisfatti. Domenica invece sarà il turno dei ragazzi dell’Etruria Volley che al Palavolley di viterbo sfideranno in Volley Life in un derby che vale il decimo posto. È un campionato molto equilibrato in cui fare pronostici è un arduo esercizio, considerando che dal sesto posto al penultimo ci sono appena sette punti di differenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA