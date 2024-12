Tutto pronto per il grande appuntamento alla Lega Navale. Da domani a domenica il circolo ospiterà la prima tappa di Coppa Italia per le classi Techno293 e IqFoil. Ventiquattro circoli provenienti da tutta Italia saranno presenti con 210 atleti totali. I premi saranno distribuiti in varie categorie e nel ricordo di Marco Corti verrà consegnato un trofeo alla prima classifica Foil femminile giovanile. Grande lavoro per la macchina organizzativa del direttivo della Lega Navale, diretto dal presidente Dario Iacoponi.

«Tanta la disponibilità da parte di 25 volontari soci del circolo - spiegano dalla Lni - per fare in modo che tutto vada come previsto. Grande disponibilità da parte del Comune con il delegato allo Sport Matteo Iacomelli che oltre al contributo economico, ha messo a disposizione il parcheggio di Viale della Vittoria della stazione, in modo da non creare intoppi alla circolazione. Un grande ringraziamento a tuttig li sponsor, ovvero Conad le Terme, Fondazione Cariciv, Comune di Civitavecchia, Sportiello, Central Forniture, Bar ristoro da Pina e la straordinaria partecipazione dell'istituto Stendhal, che si occuperà dell'accoglienza. Per chi vorrà seguire in diretta l'evento potrà farlo tramite la piattaforma Metasail.it».

