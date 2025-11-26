E’ arrivato un riconoscimento importante per la Virtus Marina di San Nicola che, lunedì, scorso ha ritirato il Premio Disciplina conferito dalla Federazione alla squadra che, per ogni categoria, ha osservato il comportamento sportivo migliore nel corso del proprio campionato. In particolare, la juniores rossoblù della stagione 2024-2025, allenata da mister Bino Paradiso, si è distinta per il rispetto mostrato verso direttori di gara e avversari.

«E’ il secondo anno consecutivo – ha dichiarato Vincenzo Bari, direttore sportivo della società – che vinciamo un premio disciplina. Lo scorso anno era stato il turno degli allievi, mentre quest’anno il merito va alla juniores. Devo fare i complimenti a mister Paradiso, ai ragazzi e a tutti i dirigenti. Questo premio è importante per la nostra società, non è una vittoria di campionato, ma è molto ambito e non è facile riuscirci, soprattutto in un campionato competitivo come l’Under 19. Arrivare primi nel girone, il B provinciale nel nostro caso, significa aver avuto un comportamento adeguato. In 4/5 anni di attività agonistica abbiamo preso un titolo regionale e due premi disciplina, direi che non è male».

@RIPRODUZIONE RISERVATA