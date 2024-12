In Prima categoria l'Allumiere di mister Riccardo Sperduti ha ceduto 2-0 al cospetto dell'Atletico Cimina.

«Ancora una sconfitta per nostri ragazzi contro l'Atletico Cimina a cui sono bastati due tiri in porta per fare bottino pieno. Prima Angeletti, poco prima del riposo, ha finalizzato di testa una palla da calcio d'angolo - spiegano i vertici dell’Allumiere calcio - poi Meconi, a metà ripresa, ha fissato con il suo gol il risultato del 2 a 0 con un comodo contropiede».

Per l’Allumiere un possesso palla reso ancora più sterile dalle assenze pesanti sul fronte d'attacco.

«Appuntamento con la vittoria alla Cavaccia di nuovo rinviato - spiega il presidente dell'Allumiere Diego De Paolis - o vogliamo fare questo regalo prima di Natale ai nostri numerosi tifosi? Siamo certi che il mister in questi giorni saprà infondere la giusta carica e preparazione. Confidiamo nella voglia di riscatto dei ragazzi e di sicuro daranno il massimo per portarci alla vittoria».

Prima della partita il presidente Diego De Paolis e tutta la società biancazzurra hanno premiato con una targa Marco Smacchia (nella foto) per la sua 100esima presenza con la maglia dell’Allumiere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA