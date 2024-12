La Beach Arena sta già accogliendo anche quest’anno il memorial Federica Palomba, giunto alla sua quinta edizione e dedicato alla giovane pallavolista scomparsa prematuramente. Da oggi a domenica nei due campi nei pressi della Marina si fronteggeranno ben 120 giocatori, in rappresentanza di 27 squadre, nel segno del sorriso, del buonumore e della voglia di ricordare al meglio Federica. Anche quest’anno ci sarà una cornice dedicata alla beneficenza, cosa già fatta negli scorsi anni con la risistemazione dell’infermeria e del reparto maternità, oltre all’invio di un’ambulanza, in Senegal e la costruzione di un pozzo artesiano in Burkina Faso. Per quest’anno non è stato ancora attivo un progetto specifico, ma Insieme per Federica è in stretto contatto con l’associazione Bambini nel Deserto per definire una nuova iniziativa da intraprendere, così come fatto in questi anni, nei quali i tanti ragazzi che fanno parte dell’organizzazione hanno testimoniato con i fatti che l’incasso devoluto è sempre finito nelle mani di chi si doveva occupare di queste popolazioni martoriate.

