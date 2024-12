Alessio Falco trascina il Borgo San Martino che compie l'impresa di vincere sul campo dell’Atletico Santa Marinella. I ceriti gialloneri mettono la marcia e volano al terzo posto solitari. La vittoria (0-1), anche se sofferta, arriva dopo una gara combattuta, spigolosa e avvincente. Un risultato prezioso, firmato dal rigore di Falco che si sta rivelando un giocatore di fondamentale importanza per mister Gabrielli.

«Devo dire che abbiamo offerto una prestazione collettiva di spessore, contro un avversario forte e difficile da affrontare - dichiara l'autore del gol - . Da inizio anno abbiamo fatto filotto, nove punti in tre gare che ci hanno consentito di avvinarci al secondo posto, in attesa del responso sulla gara contro il Cassia. Ora siamo tre punti dal secondo posto, lotteremo a denti stretti per raggiungerlo. Non abbiamo mire di alta classifica, ma ora che siamo lì combatteremo per regalarci la piazza d'onore . È chiaro - continua Falco - il campionato è molto lungo, ci saranno partite insidiose con squadre che lottano per salvarsi . Sarà dura, questo lo sappiamo. Vedrete una squadra in prima linea, che non ha paura di nessuno».

