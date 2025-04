Adesso è ufficiale. Il talento di Alessandro Marvulli rimarrà, almeno per un altro anno, in quel di Fiumicino. Quest'ultimo, nonostante una serie di richieste provenienti da club interessati al rispettivo cartellino, ha rispedito al mittente tali interessamenti. La volontà nel rimanere era molta, così come quella di continuare a combattere - anche in occasione della prossima annata - con la squadra della propria città.

Il giocatore, infatti, si è reso protagonista nell'attuale stagione di ottime prestazioni. Un classe 2006 che si è fatto apprezzare, in particolar modo, per valori come duttilità e appartenenza ma anche la versatilità e l'educazione l'hanno contraddistinto dal primo giorno.

In Eccellenza, dove la società aeroportuale lotta tra la retrocessione e la zona playout, nonostante molteplici presenze non è ancora riuscito a trovare la via della rete. Discorso ben diverso con l'Under 19 Elite, autore di 3 gol giunti nelle seguenti partite: Fiumicino-Academy Ladispoli 4-3; Fiumicino-Civitavecchia 1-0 e Savio-Fiumicino 2-2. Sigilli che hanno consentito ai fiumicinesi di salvarsi, concludendo il girone A - nel campionato Juniores - al settimo posto.

