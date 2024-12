Bellissimo il messaggio di tutto lo staff della Stella Azzurra Baskt al suo pivot Alessandro Cittadini che domenica ha concluso la sua carriera nella gara giocata dalla Stella Azzurra Viterbo sul campo dell’Attila Junior di Porto Recanati. “567 partite e 4098 punti tra Serie A e A2, 96 presenze in Nazionale, bronzo agli Europei, bronzo e oro ai Giochi del Mediterraneo. Gli ultimi tre anni indossando la nostra maglia, con la quale è protagonista della promozione in Serie B e che domenica scorsa, nella gara conclusiva del campionato, ha vestito per l’ultima volta in carriera. Alessandro Cittadini, campione vero, pagina importante nella storia che conta della pallacanestro italiana, giocatore di grande qualità e uomo di caratura superiore. Non vestirà più la canotta con la stella sulle spalle, ma continuerà ad essere punto di riferimento per tutti i nostri ragazzi proseguendo l’ottimo lavoro già iniziato in questa stagione con le squadre giovanili. A “Citta”, come recita la targa che società e compagni hanno voluto dedicargli, un enorme grazie. Ale, per sempre, uno di noi”.

