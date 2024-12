Si sono tenuti, domenica scorsa, gli esami di arbitro nazionale della FIK ed il civitavecchiese Alessandro Barletta, cintura nera 4° DAN, si è brillantemente diplomato all’importante qualifica, risultando tra l’altro, al termine delle prove teoriche e pratiche, il candidato con il piu alto punteggio finale.

Un’ennesima soddisfazione per i colori del karate “made in Meiji Kan” che continua la sua “missione” di divulgazione del karate in tutti i vari settori di questa bella e formativa arte marziale.

Alessandro Barletta, atleta di alto livello già azzurro della Nazionale kata della FIK, ha vinto 6 titoli italiani, due titoli europei, 5 medaglie ai mondiali giungendo anche al bronzo ai campionati del mondo shito ryu Hayashi-Ha affiliata alla wkf svolti a Barcellona nel 2019.

Dice di lui il suo maestro Stefano Pucci : «Alessandro ha tutte le caratteristiche e le conoscenze giuste per diventare uno dei migliori fischetti e non solo in Italia; deve avere solamente la umiltà di migliorare e di fare tanta esperienza soprattutto a livello internazionale; è giovane, ha un ottimo “passato” da atleta ed è un ragazzo intelligente che tra poco si laureerà in Ingegneria. Adesso tutto è nella sua volontà di arrivare; io, come già fatto in passato con molti altri, sono pronto a fornirgli tutto il mio appoggio specialmente dandogli la opportunità di arbitrare all'estero».

