La Sorianese stagione 2025/26 è pronta a cominciare. La squadra rossoblu si ritroverà lunedì 4 agosto, allo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino per dare ufficialmente il via alla preparazione estiva. Alle ore 16.30 la squadra agli ordini di mister Christian Chirieletti inizierà la preparazione. Il primo allenamento è previsto per le ore 18, aprendo ufficialmente i lavori in vista del campionato di Eccellenza Lazio, al via domenica 7 settembre 2025. Sono 33 i giocatori convocati per la preparazione estiva. Un gruppo costruito con equilibrio, che unisce esperienza e giovani talenti.

ECCO L’ATTUALE ROSA. Portieri: Oliva (2004), Pace (2007), Di Penta (2007), Maiucci (2008). Difensori: Bellacima (1993), Politanò (1992), Capati (2002), Leonardi (2002), Tiraterra (2007), Mezzetti (2008), Cutigni (2008). Centrocampisti: Perazza (1995), Valentini (1996), Andreoli (1994), Oriolesi (2002), Bertino (1989), Spolverini (2003), Carosi S. (2004), Morettini (2006), Diana (2006), Manea (2007), Rossi (2007), Giovannini (2007), Quattrini (2008), Luberti (2008), Coracci (2008), Agostini (2008). Attaccanti: Polidori (1992), Fondi (2001), Bersaglia (2004), Grillo (2006), Micheli (2007), Carosi A. (2007).

Dopo il primo test in amichevole interna in programma domenica 10 agosto alle 10.30, la Sorianese affronterà una serie di match utili a testare la condizione e i meccanismi di squadra.

QUESTI GLI APPUNTAMENTI. Giovedì 14 agosto ore 17.30: Sorianese-Asd Orvieto Fc. Domenica 24 agosto ore 10.30 Sorianese-Atletico Capranica e sabato 30 agosto ore 17 Sorianese-Pianese Primavera. Altri appuntamenti amichevoli saranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali della società. Il 29 agosto ci sarà la presentazione in piazza. “ La Sorianese invita tutti i tifosi, le famiglie e gli appassionati a un appuntamento ormai tradizionale: la presentazione ufficiale della prima squadra, dell’Under 19 e della nuova maglia, in programma venerdì 29 agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II a Soriano nel Cimino. Un momento speciale, che va oltre il calcio giocato: un’occasione per sentirsi parte di un progetto sportivo e umano che ogni anno coinvolge l’intera comunità. Con l’inizio della Sorianese stagione 2025/26, il club si prepara ad affrontare una nuova annata con rinnovato entusiasmo, puntando su un mix di esperienza e gioventù. I primi allenamenti, le amichevoli e l’abbraccio del pubblico in piazza saranno il preludio a una stagione che si preannuncia intensa e appassionante”.

