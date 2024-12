Appena due settimane dopo il Campionato del mondo IKU di Buenos Aires, dove ancora una volta la Meiji Kan ha ben rappresentato lo sport civitavecchiese con la medaglia d'oro di Marianna Marcelletti, lo staff tecnico della storica società di arti marziali di Via Terme di Traiano, si appresta ad affrontare la sua 48esima stagione sportiva.

Già tra 15 giorni sarà di scena a Civitavecchia, il 19esimo Memorial "Spartaco Pucci" manifestazione regionale in onore del Presidente fondatore del sodalizio e, nei primi giorni di dicembre la squadra della Meiji Kan, sotto la guida della maestra Virginia Pucci, prenderà parte alla prima impegnativa gara nazionale a Reggio Emilia il "Golden Gala", prova valevole per la classifica azzurri in vista dei Campionati europei 2025.

«Questo anno - dichiara la maestra Virginia - stiamo rinnovando la nostra formazione con l'arrivo di 4/5 nuovi ragazzi che si affacciano all'agonismo nazionale nella classe di età Esordienti. Sono giovani di 13/14 anni con già acquisito un buon bagaglio tecnico che hanno solo bisogno di maturare la giusta esperienza nelle impegnative competizioni nazionali FIK».

«Sono sicuro che alcuni di loro - conclude Stefano Pucci, presidente della società e vice presidente nazionale FIK - ci daranno, nei prossimi mesi, delle belle soddisfazioni; ringrazio fin da ora anche le loro famiglie per il supporto che ci stanno fornendo per la crescita non solo sportiva ma anche umana dei loro ragazzi».

