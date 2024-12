FIUMICINO - Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Tredicesimo Memorial Simone Costa, evento sportivo di grande rilevanza per la comunità di Fiumicino e non solo. La manifestazione, che si terrà dal 27 maggio al 22 giugno, vedrà le partite svolgersi presso il Centro Sportivo Garbaglia in via Redipuglia e allo Sporting Center in via Quarantotti. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione di 200 squadre, con atleti delle categorie dal 2011 al 2016.

Il Memorial Simone Costa, giunto alla sua tredicesima edizione, rappresenta un momento di grande emozione e ricordo per tutti coloro che hanno conosciuto e amato Simone. L’evento è nato in memoria di Simone, tragicamente scomparso a soli 17 anni a causa di un atto di violenza, si è consolidato come uno degli appuntamenti sportivi più importanti della regione, diventando un punto di riferimento sportivo ma soprattutto educativo.

Negli anni, l’evento ha visto una crescita costante, sia in termini di partecipazione che di notorietà. Negli anni, e nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il Memorial ha visto la partecipazione di numerose squadre giovanili, come il Fiumicino Calcio, Ostiamare, e Trastevere, solo per citarne alcune. Ogni edizione è stata caratterizzata da momenti di condivisione e sportività, valori che Simone incarnava e che il torneo si propone di perpetuare.

«Siamo pronti per questo Memorial, giunto alla XIII edizione. L’evento, per tutti noi, più atteso dell’anno – ha dichiarato pubblicamente Simone Munaretto, uno dei due Presidenti della società ospitanti l’evento -. Largo all’agonismo, come è giusto che sia ma, come ogni anno, ci aspettiamo da parte dei giocatori in campo, degli spettatori e dello staff di tutte le squadre, un atteggiamento di fair play, che onori la memoria di Simone Costa. Quindi ora non aspettiamo altro che arrivi il fischio dell’arbitro ad annunciare l’inizio della competizione, con un in bocca al lupo a tutti i partecipanti, affinché, al di là del risultato, vivano questa esperienza al massimo delle proprie capacità».

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente del consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, la consigliera comunale di Crescere Insieme, Francesca De Pascali, e il consigliere comunale Mario Balletta (Lista civica baccini)

Anche quest’anno, il “TG Memorial Simone Costa” sarà presente sui social per raccontare alcuni dei momenti più significativi della manifestazione, con particolare attenzione alla Presentazione 2024. Questo canale rappresenta un’opportunità per tutti di seguire da vicino l’evento e rivivere le emozioni delle partite e delle cerimonie di premiazione.

Durante la conferenza, Stefano Costa (insieme alla moglie, figura forte e silenziosa sempre al suo fianco), ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti i partecipanti e sostenitori, Alla base della manifestazione, lo slogan che è diventato uno stile di vita: “We Love Simone. Di più, di più, di più”.

L’evento è come sempre un’occasione speciale per ricordare Simone attraverso lo sport, con la partecipazione di numerosi atleti e appassionati che, anno dopo anno, rendono omaggio alla sua memoria. L’appuntamento è quindi fissato per il 27 maggio, quando prenderà il via questa straordinaria manifestazione sportiva.