È tutto pronto per la settima edizione della “Civitavecchia Summer Cup” targata Uisp e patrocinata dal Comune di Civitavecchia. Inizierà domani il tradizionale torneo estivo che coinvolge tutta la città e non solo. Sono infatti ben 44 questa volta le squadre partecipanti, record assoluto per la manifestazione che vedrà giocatori provenienti da Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Cerveteri, Ladispoli, Tarquinia e Montalto di Castro per un totale di più di 600 atleti. Un evento che muove dunque tutto il territorio e che ogni anno si fa sempre più grande e importante. Esattamente due mesi di gioco e di sport ininterrotti. Tutte le sere al “Secondiano Cosimi” di via Martiri delle Fosse Ardeatine infatti si accenderanno i riflettori per tutte le partite in programma. Quest’anno la partita d’apertura sarà Polonia-Francia del Torneo Principe che insieme al Torneo Re e al Torneo Under 21 accompagneranno tutti gli appassionati alle finali del 26, 27 e 28 luglio.

Tantissimi gli sponsor che hanno anche quest’anno sposato la manifestazione sportiva cittadina: Conad, 3Epc, Ferramenta del Mercato, MR Moto, Caprasecca al Mare, Hungry Beer-strot, Quadro, Il Mio Bar, Cartolibreria Corradina, Serpe Ripara e Lampo Service. A tutti coloro che sostengono l'evento sportivo vanno i ringraziamenti dell'organizzazione che ricorda come tutti gli aggiornamenti del torneo, risultati, classifiche e molto altro siano visibili sui propri canali social e le partite tutte trasmesse in diretta sul proprio canale YouTube Storica Lega Tornei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA