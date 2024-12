Si è tenuta poco prima di Natale la tradizionale esibizione natalizia dell’Althea Academy presso il PalaSport Insolera-Tamagnini. Presenti anche il sindaco Marco Piendibene e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico, intervenuti attraverso parole di incoraggiamento volte ai ragazzi partecipanti e al team intero, i quali sono stati entusiasti di mostrare di persona tutti i progressi ottenuti in questi primi mesi di allenamenti. Il tema di questa seconda edizione del saggio natalizio ha trasportato i presenti in un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso alcuni dei decenni più significativi: dagli anni 60 agli anni 90. Ad esibirsi sono stati atleti dai 4 anni in su, in coreografie colorate e divertenti che hanno incantato il pubblico anche grazie alla collaborazione di altre due realtà presenti sul territorio: la scuola di canto Lorena Scaccia, mediante l’esibizione delle due bravissime interpreti Alisia Lucignani e Maria Sole Rango e alla scuola di teatro Blue In The Face: attraverso un brano dedicato alla disciplina del pattinaggio che non ha mancato di emozionare il pubblico interpretato da Leonardo Ben Riane e Giulia Precetti. Gli spettatori hanno infine potuto effettuare donazioni alla Fondazione Telethon grazie alla presenza della rappresentante Anna Battaglini, a sostegno della maratona solidale che si concluderà il giorno 31 dicembre e grazie alla quale sono stati raccolti fondi da tutta Italia per un totale di 69 milioni di euro da destinare alla ricerca di cure contro malattie genetiche rare.

