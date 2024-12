Una sconfitta arrivata al termine di una partita lottata e ricca di errori da entrambe le parti a due giornate dal termine del campionato di serie C femminile. L'Asp Civitavecchia, impegnata sabato pomeriggio contro la molto il ben più quotato Volley Terracina tranquillamente secondo e con testa probabilmente già ai playoff, ha giocato una buona partita vincendo anche il primo set grazie ad un livello agonistico che finalmente ha unito il sestetto rossoblu; ancora tanti tuttavia gli errori delle civitavecchiesi che anche lottando hanno consegnato la partita alle ospiti di Terracina davanti al Palazzetto Insolera-Tamagnini per l’1-3 definitivo (parziali 25/20-9/25-18/25-23/25).

«La partita di oggi avremmo dovuto provare a vincerla, invece nel quarto set abbiamo regalato tanti punti all'inizio sostanzialmente compromettendo le possibilità di recupero - ha dichiarato a fine partita il tecnico rossoblu Giovanni Guidozzi – ora bisogna concentrarci sulle ultime due partite in cui l'obiettivo è fare 6 punti».

Soddisfatto l'allenatore del Terracina Carmine Pesce che fa un plauso alla prestazione delle rivali: «Partita un po’ nervosa, Civitavecchia ha un buon gruppo, sono bravi in battuta e difesa mentre i loro punti deboli sono la ricezione e i tanti errori per imprecisione in attacco. Noi non abbiamo fatto una grande partita ma alla fine siamo riusciti a conquistare i tre punti».

C'è un po’ di rammarico per la stagione che ha visto l'Asp alle prese continuamente con infortuni e indisponibilità oltre che con una rosa corta; ora restano due giornate in cui dare il massimo per provare a salvarsi sul campo.

