«È con grande entusiasmo che annunciamo il consolidamento del partenariato tra la Promo Boxe Italia, guidata dall’illustre Mario Loreni, e la Santa Marinella Ring, condotta dal maestro Maurizio Sebastiani. Questo accordo rappresenta un passo significativo per lo sviluppo del pugilato professionistico di alto livello». Ad affermarlo sono proprio i due enti, che spiegano anche le idee che hanno in mente.

È stata la promo boxe Italia, ad aggiudicarsi, negli uffici della federazione pugilistica italiana, l'asta del match europeo dei medio massimi tra il pugile romano Luca D'Ortenzi e il Polacco Robert Parzeczewsk. La Santa Marinella Ring avrà il ruolo di partnership dell’attesissima disputa. Sarà questo l’incontro che sarà proposto come main event del prossimo 20 giugno presso il rinnovato Palazzetto dello Sport di Santa Marinella, una location che si preannuncia come un punto di riferimento per il pugilato internazionale.

Il campionato europeo sarà trasmesso dalla RAI in prima serata e rappresenterà un’opportunità unica per far conoscere ancora meglio la nostra città raggiungendo milioni di telespettatori, posizionando Santa Marinella come meta ideale per il turismo sportivo.

Inoltre verrà dato l’incarico di divulgazione del pre match e del dietro le quinte a Boxe Live, questo team di esperti si occuperà di promuovere l’evento su larga scala, garantendo un’ampia copertura mediatica e coinvolgendo la comunità locale in questo evento straordinario.

Il programma della serata sarà ricco di talenti nazionali, offrendo ai fan l'opportunità di assistere a combattimenti di valore e scoprire nuove promesse del pugilato. Santa Marinella si propone come una vetrina di assoluto prestigio, pronta ad accogliere eventi di grande spessore.

«Siamo certi - afferma la dirigenza dell’associazione tirrenica - che questo nuovo capitolo porterà enormi soddisfazioni e contribuirà a far crescere ulteriormente l’amore per questo sport tra i giovani e gli appassionati della nostra comunità».

