Derby del litorale tra DCL Edilizia Ladispoli e Cestistica Civitavecchia, in una sfida ad alta tensione, carica di adrenalina e obiettivi. Una gara a cui arriva con il morale altro la formazione giallonera, grazie al successo di domenica cha ha rilanciato morale e classifica.

In zona playoff, i tirrenici cercheranno di vincere sui portuali, che devono prendersi la rivincita dell'andata. Un match che vede, tra gli altri, tanti ex, che in passato hanno indossato la maglia civitavecchiese. Al Pala Sorbo, alle 19.30, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ad assistere a una partita che per il futuro della DCL vale molto. Vincere, è questa la parola d'ordine per andare a disputare la seconda fase con una posizione privilegiata.

«Non sarà una gara facile, anzi. Giocheremo contro una formazione che ha esperienza e un passato importante - ha detto Parroccini - . Ho vestito quella maglia, ho dei bei ricordi. Sappiamo che la gara non sarà delle più agevoli, ma noi contiamo sul fattore campo, giocando in casa avremo il tifo dalla nostra parte. All'andata vincemmo, speriamo di ripetere la stessa impresa - ha concluso il capitano Manuel Parroccini».

E anche la Ste.Mar 90 Cestistica vuole giocarsi le sue carte per fare suo questo importante derby, dopo lo stop dell’andata. Le cicatrici non si sono ancora pienamente ricomposte in conseguenza del successo dell’ultimo sabato contro Alfa Omega, che ha interrotto la serie di sei sconfitte consecutive. I rossoneri hanno bisogno di pensare alle questioni di classifica, prima ancora di quelle relative al campanilismo, in quanto la stagione non sta sorridendo al quintetto di Gabriele La Rosa, che rischia di avere una coda al termine della regular season, ma non quella sperata, in quanto si giocherebbero i playout e non i playoff. Ma contro Alfa Omega qualcosa di buono si è visto, in quanto i nuovi arrivati Rogani, Testa e Bellini hanno dato degli impulsi evidenti e chiari, dimostrando di essere pronti per entrare definitivamente nei quadri tattici della squadra di La Rosa.

