Il derby del basket comprensoriale arriva nella terza giornata del campionato di Serie C, con la Cestistica Civitavecchia che ospita alle 18 al PalaRiccucci i cugini della DCL BKL RIM, in una sfida che per molti è una gara da ex. Nelle due compagini vi sono infatti giocatori che in carriera sono stati compagni di squadra.

Una gara molto importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa vogliono confermare l’ottima partenza, con due vittorie in altrettante uscite, e la conseguente vetta della classifica; gli ospiti vogliono dimostrare che i risultati ottenuti la scorsa stagione da matricola non sono stati un caso.

In palio ci sono punti preziosi, ma soprattutto c’è la supremazia territoriale.

La DCL in settimana ha preparato bene la sfida, che prensenterà molte insidie. Il successo di domenica scorsa ha galvanizzato il gruppo, con il presidente Massimo Albano che è fiducioso in merito all’esito della gara: «Li ho visti carichi e pieni di motivazioni, dopo la vittoria di domenica mi sono convinto che potremo fare bene. Certo a Civitavecchia ci attende un avversario da non sottovalutare, che vanta una lunga tradizione in questi campionati. Hanno molto esperienza, più di noi. Sicuramente sarà una bella partita, che invito a seguirla. Al nostro pubblico chiediamo di starci vicini, ne abbiamo bisogno. Speriamo di ripeterci allo stesso modo di domenica, quando abbiamo offerto una prestazione di carattere e grinta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA