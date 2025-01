Sarà un giorno se vogliamo dire “storico” per l'hockey in line civitavecchiese perché oggi alle ore 19.30 al PalaMercuri si terrà una partita ufficiale di campionato di Serie C fra le due formazioni nostrane: Snipers VR3 vs Snipers TecnoAlt. La partita dal punto di vista sportivo non avrà molto da dire: gli Snipers TecnoAlt sono la prima formazione della Cv Skating, gli Snipers VR3 la seconda e raccoglie i giovanissimi, le ragazze, gli amatori. Scontato quindi il risultato finale in favore dei TecnoAlt ma per tutto il club della Cv Skating sarà comunque un'occasione di festa.

«È la prima volta che accade un derby tutto in famiglia in una partita ufficiale - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - all'inizio della nostra avventura c'erano i derby con i Pirati, poi scioltisi ormai parecchi anni fa. Non ha senso parlare del lato sportivo della gara di domani ma sono certo che sarà una festa dell'hockey e che i ragazzi sapranno interpretare il momento con la giusta voglia di divertirsi e di stare insieme. Le due squadre hanno obiettivi sportivi diametralmente opposti: vincere il campionato con i TecnoAlt, fare esperienza con i VR3. È il miglior segnale per un movimento, quello civitavecchiese, che è in costante crescita di qualità e quantità».

I CONVOCATI DEGLI SNIPERS TECNOALT (maglia blu). 1 Eugenia Pompanin, 2 Ruggero Meconi, 3 Bernardo Meconi, 4 Daniele Ceccotti, 5 Emanuele Scotti, 6 Marco Stefani, 7 Luca Tranquilli, 8 Davide Ceccotti, 9 Alessio Galli, 10 Michelangelo Tranquilli, 11 Manuel Fabrizi, 12 Gianmarco Novelli. Allenatore: Riccardo Valentini.

I CONVOCATI DEGLI SNIPERS VR3 (maglia bianca). 1 Marco Cuculo, 2 Francesca Borgi, 3 Samuele D’Angelo, 4 Mattia Padovan, 5 Davide Trotta, 6 Luis Tuduran, 7 Leonardo Pistola, 8 Leandro Galioto, 9 Marco Garbetta, 10 Alessandro De Fazi, 11 Manuel Carannante, 12 Veronica Novelli, 13 Laura Giannini, 14 Federica Ercolani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

