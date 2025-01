Sabato ricco di eventi al PalaGalli con le squadre civitavecchiesi.

QUI SERIE B. Si parte alle 15, con la Nc che ospiterà il Villa York per il campionato di Serie B. La quarta giornata del girone 3 prevede un incrocio non semplicissimo per il sette di Aurelio Baffetti, votato a confermare le buone sensazioni viste sabato scorso ad Acilia, dove i rossocelesti hanno prevalso nei confronti della Canottieri Lazio. Con un campionato che deve ancora trovare le sue dimensioni, la Nc deve provare a fare suo questo incontro casalingo, visto che all’esordio tra le mura amiche arrivò un pareggio, in quel caso contro il Delta. Per dirigere questo incontro è stato designato Marco Riviezzo dal Gruppo Ufficiali Gara del Lazio.

QUI SERIE C. Ci sarà, invece, la forte emozione dell’esordio per l’Ipertecnica Centumcellae, che apre le danze nel campionato di Serie C. Si comincia dal PalaGalli, come già detto, perché alle 17.45 arriverà la visita della Virtus Flaminio. Un avversario affrontato spesso in questi ultimi anni e che viaggia spesso a fari spenti, per cui non si conosce molto dalle peculiarità che potrebbe avere il sette romano. Di sicuro il gruppo guidato dal tecnico Roberto Barbaro, che comincia dall’inizio, dopo essere subentrato lo scorso anno, quest’anno potrà imporre i suoi dettami sin dalla partenza del campionato. Obiettivo della Centumcellae è quello di centrare quella conquista dei playoff, che è mancata, non senza amarezza, nelle ultime due stagioni, dopo l’importante progetto del presidente Jonathan Civero, che in queste ore alla pallanuoto ci sta pensando davvero poco, visto che è appena diventato papà di Alicia, con grande gioia anche per la mamma Claudia.

Ecco la rosa che affronterà la nuova stagione: Carpentieri, Mancini, Muneroni G., Muneroni A., Morachioli, Di Bella, Moretti, Midio, Tarantino, Benni, De Santis, Moretti, Pierri, Cirone, Oliviero.

Del girone della squadra biancorossa fanno parte anche Rari Nantes Vis Nova, Luna Sestu, Cagliari, Promosport Cagliari, Promogest Quartu Sant’Elena, Juventus, Olgiata e soprattutto quel Grifone che viene indicato da tutti come strafavorito per la vittoria del campionato, visti i campioni che ha inserito nella propria rosa. Ricordiamo anche che saranno le prime due classificate al termine delle 18 giornate ad accedere ai playoff che metteranno in palio, in turno unico, il passaggio di categoria per la Serie B.

QUI SERIE A2 FEMMINILE. Domenica, invece, sarà il giorno tanto atteso per la prima partita stagionale della Nautilus nel nuovo campionato di A2 femminile. Alle 14.30 le ragazze dirette da Daniele Lisi saranno ospiti del Vis Nova, in un confronto tra due squadre che si conoscono bene e che lotteranno per fare loro i primi punti in palio della stagione. In estate la società ha deciso di rinforzare la rosa con gli arrivi della serba Lola Avdic e della triestina Grace Marussi. Ma nel periodo natalizio è giunto un regalo davvero bello per il club verdeazzurro, che è riuscito a raggiungere l’accordo con Roberta Santapaola, ragazza siracusana che aumenta la cifra tecnica del sette capitanato da Venere Tortora, e ha trovato casa alla Nautilus dopo l’esperienza non felicissima in A1 con la calottina della Brizz. Obiettivo delle civitavecchiesi è quello di conquistare l’accesso ai playoff. Onestamente non ci sentiamo di poter dire altro, visto che l’anno scorso il passaggio degli spareggi promozione è stato mancato veramente di poco, dopo la splendida rimonta nella seconda parte di stagione, con il sogno che si è spento solo nella sconfitta finale nello scontro diretto contro la Lazio. Per dirigere la partita è stato designato George Pislariu di Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA