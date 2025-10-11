Dopo tre vittorie consecutive che ne hanno lanciato ambizioni e morale, il Fregene di mister Natalini torna davanti al pubblico amico per inseguire il quarto successo in altrettante giornate. Domani alle ore 11 allo stadio Aristide Paglialunga (Via Fertilia 52) i biancorossi affronteranno la Longarina in un match che si preannuncia vibrante e ricco di contenuti agonistici. I padroni di casa arrivano alla sfida forti dello 0-1 ottenuto sul difficile campo dell’Alba Roma, confermando una solidità difensiva e una maturità tattica che stanno diventando tratti distintivi della squadra. La classifica sorride, ma guai ad abbassare la guardia: la Longarina, infatti, si presenta al Paglialunga sulle ali dell'entusiasmo dopo il rotondo 4-1 inflitto al Nettuno nello scorso turno. Due squadre in salute, dunque, pronte a darsi battaglia per rimanere nella parte alta della graduatoria e lanciare un segnale forte al campionato. Per il Fregene, sarà fondamentale sfruttare il fattore campo e l’abbraccio dei rispettivi sostenitori, che anche in questa stagione stanno facendo sentire il proprio calore.

