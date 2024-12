Si è svolto questa domenica, presso i campi del Padel Village di Civitavecchia, il torneo di padel organizzato dall’associazione Spazio Eira 2.0 Aps. All’evento hanno preso parte 64 giocatori divisi in due tornei, uno maschile e uno femminile. Tanti anche i partecipanti all’aperitivo realizzato grazie alla collaborazione di diverse attività locali che con il loro contributo hanno consentito all’associazione di ricevere donazioni importanti per la realizzazione, anche quest’anno, del progetto di preparazione al lavoro di ragazzi diversamente abili. Il progetto, denominato “ Il giardino delle Opportunità”, supervisionato dalla dottoressa Milena Cecoli è realizzato in collaborazione con la Repubblica dei Ragazzi ed offre a giovani adulti diversamente abili la possibilità di apprendere il mestiere di giardiniere e di metterlo in pratica con il supporto di figure professionali e in sinergia con i giovani che sono ospitati all’interno della Repubblica dei ragazzi.

«Ringrazio tutte le aziende e tutti partecipanti che ci hanno sostenuto nella realizzazione di questo evento, è solo grazie a loro che le associazioni come la nostra possono continuare ad operare sul territorio per dare a questi ragazzi la speranza e l’opportunità di un futuro dignitoso grazie all’inserimento nel mondo del lavoro», ha affermato la dottoressa Viviana Astuti, presidente di Spazio Eira2.0.

