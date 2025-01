Si riscatta il Città di Cerveteri, che batte in casa il Pianoscarano. Vince per 1-0 la formazione etrusca, autrice di una prestazione maiuscola, che ha meritato di vincere. La rete è firmata da Giacomo Gabrielli, uno dei migliori in campo, che rompe il ghiaccio al 20esimo del secondo tempo. Una gara a senso unico, con il Cerveteri che ha condotto la contesa in maniera esemplare, rischiando poco e giocando a ritmi alti. Nel primo tempo i ceriti hanno avuto due occasioni da rete limpide, una su tutti quella di Falco che ha deviato sul palo un assist di Piano. Deludenti i viterbesi, che hanno badato a difendersi, in giornata no, complice la buona prestazione dei ragazzi di mister Gabrielli. Un successo che gli etruschi hanno legittimato con una prestazione di carattere, dove si è vista una squadra pimpante e aggressiva, che sin dai primi minuti ha neutralizzato gli ospiti, mai pericolosi e sfilacciati. Al termine del match, nello spogliatoio verdeazzurro è tornato il sereno dopo una settimana travagliata.

«Siamo contenti, abbiamo fatto un’ottima partita , con una prestazione che ha visto giocare bene tutti. Ci siamo impegnati, non abbiamo mai corso pericoli e siamo stati sempre in partita per tutti i novanta minuti - ha dichiarato il presidente Andrea Lupi - è questa la squadra che piace a me, determinata e caparbia. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, speriamo che si continui su questa strada».

Prossimo avversario dei verdeazzurri è il Santa Marinella, domenica allo stadio di via delle Colonie. Nell'ultima giornata di andata i ceriti proveranno a fare uno sgambetto alla capolista.

