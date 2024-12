Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domenica per la sfida tra Città di Cerveteri e Tarquinia, gara della vita per la squadra di Caputo che vuole la salvezza a tutti i costi. E ci sarà una cornice che riporterà indietro nel tempo. La tensione è alta, si respira aria di serenità e c'è molta consapevolezza da parte dei giocatori, che hanno assicurato il cento per cento. La passione per la squadra della città si incarna nella tifoseria, che nell'arco degli anni è stata abituata a soffrire .

«A Cerveteri il calcio è sicuramente molto sentito, anche se negli anni , dopo la Serie C, i tifosi hanno subìto bocconi amari - afferma patron Lupi - per domenica chiediamo uno sforzo , seguiteci in tanti, ne abbiamo bisogno per arrivare alla vittoria. Per chi si presenterà con un vessillo verdeazzurro: sciarpa, cappellino, maglietta o bandiera, l'ingresso sarà gratuito. Veniamo incontro alla tifoseria, li aspettiamo numerosi e chiassosi, dovranno essere il dodicesimo in campo. Il mio invito è rivolto alla città, abbiamo bisogno di voi, sono sicuro - conclude il presidente Andrea Lupi - che il mio accorato appello avrà un riscontro sugli spalti».

