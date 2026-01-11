È tempo di tornare in campo per la 14esima giornata del campionato di Prima Categoria, girone C. Questa mattina, con calcio d’inizio fissato alle ore 11, l’Atletico Focene di mister Cuffaro ospita la Borgata Gordiani allo Stadio Dentali, in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il morale alto grazie al successo ottenuto nell’ultimo turno sul campo del Formello, risultato che ha permesso al Focene di consolidare la settima posizione in classifica e di avvicinarsi ulteriormente alla zona alta. Un momento positivo per la squadra focenese, chiamata ora a dare continuità davanti al proprio pubblico.

Situazione diversa per la Borgata Gordiani, attualmente dodicesima in graduatoria e reduce dal ko interno contro la Vis Aurelia. Gli ospiti sono alla ricerca di riscatto e punti preziosi per allontanarsi dalle zone più calde della classifica, consapevoli però delle difficoltà di una trasferta insidiosa come quella del Dentali. Si preannuncia dunque una gara combattuta, con l’Atletico Focene intenzionato a sfruttare il fattore campo e il Gordiani pronto a giocarsi le rispettive carte per invertire la rotta. Il terreno di gioco, come sempre, sarà l’unico giudice.

