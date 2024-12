Altre immagini dalla terzultima giornata del campionato di Prima Categoria. Nel girone A bellissimo gesto del Pianoscarano che concede il pasillo de honor ai campioni dell’Atletico Capranica ma poi va dritta al sodo e supera i rivali con la pancia già bella piena per il trionfo già raggiunto conquistando tre punti utilissimi che la portano a 64 nel bottino utile per risultare tra le migliori seconde dei gironi di Prima del Lazio e puntare così ad un ripescaggio in sede estiva. Per il resto conferme della terza con il Carbognano che liquida 3-0 il Bagnaia e del Nepi che si impone per 1-0 sull’Oriolo. Nell’area playout colpi importanti per il Grotte Santo Stefano con il 2-0 casalingo contro l’Atletico Cimina e del Valentano corsaro a San Lorenzo Nuovo per 2-0 nonostante le assenze delle sue bandiere Fanelli e Nencione. Questa la nuova parte bassa della classifica: Montalto 6 (retrocesso), Oriolo 23; Grotte Santo Stefano 27; Valentano e Atletico Cimina 28. Decisive le ultime due giornate per stabilire il play out tra penultima e terzultima con l’Oriolo che rischia di giocarlo fuori casa . A completare il turno il pareggio per 1-1 tra le tranquille Fulgur Tuscania e Maremmana, la vittoria per 1-0 del Vetralla sull’Ischia di Castro ed il pareggio del fanalino di coda Montalto che con un organico all’osso e riuscito a fermare sullo 0-0 il Montefiascone. Montato retrocesso da tempo con soli 6 punti, 4 dei quali ottenuti proprio con i falisci.

Incredibile nel girone B: avanti tutta per Jfc Civita Castellana e Palombara vincenti in casa per 6-2 sul Cittaducale e per 3-1 sul Castel Madama. Jfc che guida sempre con 3 punti sui rivali e che ora ha un solo ostacolo sul suo percorso nella trasferta di domenica con la Castelnuovese perché poi all’ultima giornata ospiterà il Poggio San Lorenzo in un confronto che appare ampiamente alla sua portata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA