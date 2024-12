Giornata importante quella di oggi per il calcio gialloblu del capoluogo. E’ stato il presidente della Fc Viterbo ad annunciare l’importante novità della riacquisizione del nome Viterbese che segna così un ritorno della storica denominazione societaria per la squadra numero uno del capoluogo. "Abbiamo fortemente voluto riacquisire il nome per dare un segnale di concretezza e continuità al nostro progetto, cosi come avevamo promesso. Siamo ancor più fieri ed onorati di far parte di questa città e rappresentarla con il suo nome sul petto". Un motivo in più quindi per cercare di riportare in alto i colori ed il nome della Viterbese che ambisce a tornare a categorie più prestigiose rispetto a quella attuale dell’Eccellenza Laziale. Intanto da oggi la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del match esterno di domenica a Fiumicino in programma alle ore 11. Un confronto dove la compagine di mister Gardini cercherà altri tre punti per proseguire la scalata in classifica sfruttando anche una fase di calendario che sulla carta non è complicatissima e con il tecnico che vuole continuare a mantenere la sua imbattibilità.