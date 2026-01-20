Ad inizio stagione in pochi se lo sarebbero potuti immaginare, ma ora qualche pensiero sicuramente nell’ambiente pallavolistico si starà cominciando a fare. Se il campionato di serie C finisse oggi, quindi alla conclusione del girone d’andata, ai playoff si disputerebbe un derby dalle emozioni forti tra Comal Civitavecchia Volley e 3epc Asp. Questo quanto prevede il programma degli spareggi promozione.

La terza classificata del girone C, ovvero la squadra di Giovanni Guidozzi, e la seconda del girone A, quindi il gruppo guidato da Alessio Pignatelli, giocherebbero contro nella prima giornata del gironcino E, il primo riservato alle seconde e terze classificate. Lo splendido campionato disputato fino a questo momento da Belli e compagne (che hanno fatto più punti delle cugine, 32 contro 31) potrebbe portare ad un incrocio che in città manca da tanto tempo e che fa pensare agli accesi derby nel settore maschile. Da quando l’Asp è tornata in serie C, rossoblù e rossonere non sono mai state inserite nello stesso girone, per via del fatto che gli abbinamenti vengono sorteggiati e le questioni geografiche non vengono considerate.

Ora si inizia ad intravedere una reale possibilità, senza ovviamente dimenticare l’ottimo campionato della Comal, condizionata da un’infermeria mai vuota e anche dal fatto che fare meglio della scorsa regular season è impossibile. Con un appunto: l’incontro del 17 maggio si giocherebbe al PalaSport Insolera-Tamagnini, che al momento non potrebbe accogliere l’ondata di gente interessata al big match per via dei limiti di capienza della struttura. Ci sono ancora quattro mesi, la viva speranza è che si possa risolvere e che, ma questo è solo un nostro pensiero, il derby si giochi veramente.

