VITERBO - Si volta pagina. Inizia il girone di ritorno anche per l'Active Network Futsal che domani, alle 17.15, affronta la Meta Catania. Si giocherà al PalaCesaroni di Genzano per l'indisponibilità del palazzetto di Orte. All'andata i siciliani passarono al suono della sirena. Ecco come Mister Massimiliano Monsignori ha introdotto la gara: ''Con la Feldi abbiamo chiuso un girone in cui la squadra ha fatto molto bene, sia in termini di punti che di prestazioni: ce la siamo giocata alla pari con tutti. Adesso ci apprestiamo ad affrontare il ritorno che tradizionalmente è sempre più complicato perchè le squadre di medio bassa classifica difficilmente riescono ad eguagliare i punti dell'andata perchè le squadre di alta classifica si avvicinano alla fine e si consolidano e si rinforzano per non lasciare punti. Aver fatto bene fino a questo momento potrebbe rappresentare una trappola a livello psicologico: questo è il problema da affrontare. Dobbiamo azzerare tutto e ripartire cercando di alzare l'asticella''.

Degli avversari ha detto: ''Affrontiamo una delle squadre che nell'andata ha fatto meglio e si è ulteriormente rafforzata sul mercato. Sappiamo che per affrontare questo tipo di partite dobbiamo essere come uno scrittore che inizia un nuovo libro, non un capitolo''.