Conclude le sue fatiche l’Active Network nel campionato di Serie A 2023/2024 archiviato sabato scorso con la certezza della salvezza matematica nonostante l’ennesima sconfitta casalinga subita contro l’Italservice Pesaro. Oggi ultimo atto che servirà per determinare la griglia dei playoff visto che tra il primo e l’ottavo posto l’unica certezza è il primato dell’Olimpus. Per il resto tutto da stabilire per le posizioni dal nono all’ottavo posto dove si partirà da questa situazione: L84 Torino 55 punti; Futsal Napoli ed Ecocity Genzano 53; Meta Catania 52; Italservice Pesaro 48; Feldi Eboli 47 e Sandro Abate Avellino 46. Sono queste le magifiche otto, l’ultimo turno servirà per stabilire gli accoppiamenti con i quarti di finale che si giocheranno tra l’11, il 16 e il 18 maggio, le semifinali tra il 24 maggio e il 2 giugno e poi la serie della finalissima fissata nelle date dell’8, 13 e 15 giugno. Domani sera alle 21 con orario uniformato per tutte le otto gare in programma trasferta dal sapore di gita per l’Active Network in azione sul terreno di una Feldi Eboli vogliosa e smaniosa di migliorare invece il suo attuale settimo posto. Per il team di mister Monsignori è il congedo dal campionato che ha visto l’Active giocare un girone di andata sensazionale per poi andare incontro ad un ritorno ricco di difficoltà con un finale che ha visto gli orange conquistare soltanto 4 punti nelle ultime nove gare perdendo le ultime quattro partite, tre delle quali in casa. Già decise le retrocessioni dirette di Verona, Mantova e Sporting Ciampino. Active attualmente al tredicesimo posto nella terra di nessuno insieme a Pirossigeno Cosenza, Sporting Sala Consilina, Came Treviso e Fortitudo Pomezia che di fatto chiuderanno questa sera la loro stagione.

Il programma completo dell’ultima giornata è il seguente: domani sera alle ore 21, Came Treviso (42)-Mantova (18), Ecocity Futsal Genzano (53)-L84 (55), Feldi Eboli (47)-Active Network (30), Fortitudo Pomezia (42)-Verona (5), Italservice Pesaro (48)-Napoli Futsal (53), Meta Catania (52)-Olimpus Roma (69), Sandro Abate Avellino (46)-Sporting Sala Consilina (37) e Sporting Ciampino (18)-Pirossigeno Cosenza (31).

