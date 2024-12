VITERBO - Active Network impegnata nell’anticipo di campionato di serie A di Futsal. Dopo la scottante sconfitta di Ciampino contro il Sala Consilina, i ragazzi di Mister Monsignori, si preparano ad affrontare la Sandro Abate al Pala Del Mauro di Avellino. Fischio d’inizio stasera alle 20.30.

Queste le parole del tecnico umbro alla vigilia del match importante sia per il morale che per la classifica: «Andiamo a giocare in un campo molto difficile contro un avversario che dopo la grande vittoria di Torino avrà tanto entusiasmo e convinzione. I ragazzi di Basile sono un mix di esperienza e gioventù con tanta qualità: per noi sarà un banco di prova importante dopo l’ultima giornata nella quale ci siamo fatti sfuggire il risultato negli ultimi istanti di gara dopo che i ragazzi con una prova di qualità e maturità erano riusciti a recuperare il doppio svantaggio iniziale. Io vorrei ripartire proprio dalla grande capacità dei miei di reagire agli imprevisti e alle difficoltà con un incredibile spirito di squadra e una grande attitudine! Ho un gruppo di giocatori forti, di carattere e personalità ed ho grande fiducia in loro».