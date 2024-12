VITERBO – Archiviata la sconfitta di Treviso, l'Active Network Futsal, si appresta a giocarsi il terzo turno di campionato. Al Palasport di Orte ci sarà la Pirossigeno Cosenza. I viterbesi hanno necessità di trovare i primi punti stagionali per non rimanere troppo dietro. Queste le parole del tecnico Massimiliano Monsignori alla vigilia del match: ''Abbiamo giocato due buone partite nelle quali abbiamo dimostrato di avere acquisito già una identità precisa e una definita fisionomia! I ragazzi hanno da subito avuto un grande atteggiamento fornendo due prestazioni di livello. I risultati delle due gare, al netto anche di un pizzico di sfortuna (abbiamo colpito 7 legni), ci dicono che dobbiamo alzare ancora il nostro livello soprattutto nella cura dei dettagli e dell’attenzione, oltre che nella qualità della finalizzazione''.

Ecco come si sono preparati i neroarancio: ''Durante questa settimana abbiamo cercato di lavorare insieme in questa direzione e il gruppo lo ha fatto con grande abnegazione e senso di responsabilità senza farsi condizionare troppo dai risultati, lavorando duramente sull’ulteriore miglioramento delle nostre performance individuali e collettiva. Noi sappiamo bene che non possiamo prescindere dalla prestazione per poter raggiungere il risultato e condividiamo chiaramente la strada che dobbiamo seguire per poterlo ottenere. Sabato contro una squadra molto forte metteremo tutto in campo per ottenere il miglior risultato possibile''.

Fischio d'inizio domani alle ore 15.00. La diretta sarà trasmessa dal canale Youtube della Divisione Calcio a 5. Ingresso libero al Palasport.