VITERBO - Vacanze finite per l’Active Network Viterbo che ha iniziato la preparazione al suo primo campionato di Serie A. La rosa è allenata da mister Monsignori. Da lunedì al lavoro il Real Fabrica partecipante al campionato di Serie A2.

QUI ACTIVE NETWORK. Vacanze finite per l’Active Network Viterbo che per la prima volta nella sua storia parteciperà al massimo campionato nazionale di Serie A. Da questa settimana ha preso il via la preparazione degli orange agli ordini del rinconfermatissimo mister Monsignori che al suo primo anno sulla panchina del team viterbese ha centrato il grande obiettivo che per uno strano gioco del destino era sempre sfuggito per un nonnulla e in ben tre occasioni al suo predecessore mister Ceppi. Ecco l’organico dell’Active Network che si è arricchito nelle ultime ore che hanno preceduto il mercato degli ingaggi di Stefano Frigerio, ex Real Fabrica e del secondo portiere Massafra. Fanno parte della formazione dell’Active Network 2023/2024 i riconfermati capitan Davì, Braconcini, Romano, Lepadatu, Curri, Caverzan, Poletto, Perez, La Medica e i nuovi arrivati Berti, Scigliano, Igor, Massafra, Frigerio e il brasiliano Oitomeia. Ricordiamo che l’Active Network Viterbo nella sua nuova stagione in Serie A giocherà sul parquet del PalaCimini mentre si allenerà al Palacus.

QUI REAL FABRICA. Vacanze agli sgoccioli invece per il Real Fabrica che da lunedì inizierà a lavorare per preparare il suo primo campionato di Serie A2 dopo la promozione avvenuta attraverso il ripescaggio. Real che può affrontare questo periodo di lavoro con assoluta calma visto che il campionato di A2 prenderà il via soltanto a metà ottobre. mentre il semaforo verde per la massima serie è fissato con la prima giornata del 30 settembre in cui l’Active affronterà una delle trasferte più lunghe dell’intera stagione con il match in programma sul campo del team siciliano del Meta Catania.

