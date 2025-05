Nonostante la stagione neroarancio sia appena terminata la società annuncia di aver già messo a segno il primo colpo in ottica futura.

L'Active Network Futsal ha annunciato di aver trovato l'accordo per il rinnovo del portiere brasiliano .

Tra i portieri più influenti della massima serie, , ha parlato così della sua conferma e degli ambiziosi obiettivi del club: ''Sono contento di continuare a far parte di questo progetto: la società ha deciso di migliorarsi e fare dei cambiamenti importanti per crescere e cercare di fare ancora meglio. Quest'anno nonostante qualche difficoltà siamo arrivati a 3 punti dai playoff. Adesso un po' di vacanze per ricaricarsi, poi ci prepareremo a una stagione che si preannuncia ancor più soddisfacente''.

Sarà il suo quarto anno a Viterbo dopo una promozione e due salvezze raggiunte anche grazie alle sue prodigiose parate.